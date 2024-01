Roma, sospiro di sollievo Llorente: niente lesioni. Ma il derby resta a rischio

Sospiro di sollievo per la Roma che domenica aveva perso Diego Llorenteper infortunio al termine del primo tempo del match contro l'Atalanta. Il difensore spagnolo si è sottoposto nella giornata di oggi a controlli che hanno escluso lesioni. Non sarà uno stop lungo per il centrale che sarà valutato giorno per giorno in vista delle prossime uscite. In dubbio la sua presenza nel derby di domani contro la Lazio valido per il quarto di finale di Coppa Italia