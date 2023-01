Buone notizie per la Roma e per José Mourinho. Lorenzo Pellegrini, sostituito da Dybala ieri nell’intervallo del match di Coppa Italia contro il Genoa, è stato sottoposto in mattinata ad alcuni esami strumentali che hanno escluso una lesione muscolare. Il centrocampista giallorosso aveva abbandonato il campo in seguito ad un trauma al quadricipite femorale. Nessun problema in vista della gara di domenica sera (ore 20:45) con la Fiorentina.