Niente lesioni, anche se la sua presenza col Milan sarà in dubbio. Stamattina Paulo Dybala si è sottoposto ai primi esami per il problema all'adduttore riscontrato contro il Verona. L'esito è stato positivo e ha scongiurato uno stop lungo. Si tratta di un infortunio di lieve entità che però andrà monitorato giorno per giorno. Mourinho vorrebbe averlo contro il Milan ma visto che si gioca venerdì bisognerà capire nelle prossime ore come gestirlo. Magari non dal primo minuto anche per gli imminenti impegni della nazionale argentina.