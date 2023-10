Il sospiro di sollievo dopo la paura. I primi esami ai quali si è sottoposto Paulo Dybala hanno scongiurato il peggio ed evitato un lungo stop. Dopo il brutto colpo rimediato ieri a Cagliari al ginocchio sinistro, stanotte intorno all'una l’attaccante - come viene riferito da fonti vicine all’argentino - è stato portato in gran segreto presso la clinica Villa Stuart di Roma, dove è stato sottoposto a risonanza magnetica e l'esito è quantomeno rassicurante.



NIENTE LESIONI - L’esito avrebbe scongiurato lesioni anche se verrà fatto un ulteriore controllo nel pomeriggio. Risulta solo un lieve stiramento al legamento collaterale con leggera distorsione, che gli procura una sintomatologia dolorosa, ma che potrebbe essere smaltito abbastanza in fretta, anche se molto dipende dai sintomi che prova il giocatore.







TEMPI DI RECUPERO - I tempi di recupero sono stimati in 25-30 giorni. Dybala recupererà quindi per il derby del 12 novembre, difficilmente invece ci sarà a San Siro con l'Inter il 29 ottobre.