Sembrava sempre più vicina l’assenza di Paulo Dybala per la sfida dell’Olimpico di domani sera, ore 20.45, contro il Milan e valida per la terza giornata di questo campionato. Gli esami a cui era stato sottoposto l’argentino – problema all’adduttore contro il Verona - non avevano rilevato alcuna lesione ma il numero 21 giallorosso non aveva ancora partecipato alle sedute d’allenamento insieme alla squadra. Sino a questa mattina.



DYBALA C’E’ – Sorride, infatti, José Mourinho perché Dybala ha svolto tutto l’allenamento con il resto del gruppo e sarà dunque a disposizione dell’allenatore portoghese per la sfida contro i rossoneri, come riportato da Sky Sport. Praticamente impossibile che scenda in campo dal 1’: Dybala non sarà rischiato dopo lo stop della settimana scorsa a Verona, ma verrà convocato e si accomoderà in panchina.