Sospiro di sollievo in casa Roma in merito alle condizioni di Nicolò Zaniolo: il calciatore, che era rientrato anticipatamente dagli impegni con la Nazionale per un trauma contusivo alla coscia, ha ricevuto la luce verde dallo staff medico giallorosso dopo i controlli sostenuti in giornata. Nessun problema muscolare evidenziato dall'ecografia e il centrocampista si candida per giocare sin dall'inizio la prossima partita di campionato contro il Sassuolo.



Buone indicazioni arrivano anche dal capitano Lorenzo Pellegrini, a sua volta esentato dall'ultima sfida dell'Italia di Mancini contro la Lituania per qualche acciacco a fisico e destinato a figurare tra i convocati di Mourinho per domenica nonostante oggi si sia allenato a parte. La vera novità dovrebbe essere il ritorno tra i disponibili di Chris Smalling, costretto a saltare le prime due di Serie A per un problema fisico.