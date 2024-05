Roma sotto tiro: 118 tiri subiti nelle ultime cinque partite

33 minuti fa



Una volta può essere una casualità, due pure, ma a tre si inizia ad avere qualche sospetto. Ma se accade per cinque volte consecutive, Agatha Cristie si sarebbe messa in moto già da tempo. La flessione della Roma, scrive S Il Messaggero, si riflette anche nelle conclusioni subite dai giallorossi dalla trasferta di Napoli in poi: tra la gara con i partenopei (27), passando per il doppio confronto con il Bayer Leverkusen (19 e 32) e proseguendo per Juventus (16) e Atalanta (24), Svilar ha visto concludere gli avversari verso la porta ben 118 volte. La media è di 23.6 tiri a partita. Non tutte queste conclusioni sono state pericolose, ma il dato degli expected goals sottolinea come gli avversari abbiano viaggiato sul filo delle due reti a partita: 3.8 il Napoli, 2.7 il Bayer Leverkusen all'andata, 1.36 la Juventus, 3.04 le Aspirine al ritorno e 3.12 l'Atalanta. Un tiro al bersaglio che ha messo in mostra Svilar, primo per parate in Europa League (54).