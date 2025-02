Getty Images

Roma, Soulé e il retroscena sulla punizione: "Paredes e Mancini non volevano farmi calciare"

Matteo Palmisano

un' ora fa



Il gran gol su punizione di Matias Soulé ha deciso Parma-Roma. L'argentino ha sbloccato la partita al 33' con una perla di mancino dal limite dell'area, anche se, come raccontato a Dazn nel post-partita, inizialmente i compagni - Paredes e Mancini - non volevano farlo calciare: "Paredes e Mancini non volevano farmi tirare, ma gli ho detto di lasciarmi la punizione perché avevo fatto gol lo scorso anno dalla stessa posizione contro il Cagliari".



Prima da titolare con Ranieri e subito gol: "Sono contento, avevo tanta voglia di giocare. Cerco di essere a disposizione della squadra in ogni ruolo".