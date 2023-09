Intervenuta a Sky Sport dopo il sorteggio di Europa League, Lina Souloukou, CEO della Roma, ha parlato così: "Vedendo i risultati delle ultime stagioni siamo ottimisti sul possibile arrivo in fondo alla competizione. I gironi di Europa League sono sempre difficili, è un torneo difficile, è un torneo molto competivo Siamo consapevoli della nostra qualità e del nostro allenatore".



SULLO STADIO E SU LUKAKU: "Questa proprietà è ambiziosa. Ha investito tanto per creare una squadra di valore. La parte societaria e sportiva mi rende orgogliosa. Per lo stadio stiamo portando avanti percorsi diversi. Per noi è importante avere uno di proprietà. Il percorso va di pari passo con la sostenibilità finanziaria. Se si rispettano le regole, c'è ambizione. L'affare Lukaku lo dimostra. La Roma sta diventando anno dopo anno più competitiva".