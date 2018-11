Paulo Sousa si è proposto e non solo a parole nell'intervista concessa ieri, ma anche tramite i suoi intermediari, al direttore sportivo della Roma, Monchi. Il club giallorosso, secondo Tuttosport, non ha intenzione di arrivare all'esonero di Eusebio Di Francesco, ma in caso di addio l'ex-Fiorentina è da considerare un candidato forte.