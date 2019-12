Vincere per mantenere il quarto posto e magari accorciare da chi sta davanti, complice anche la sfida tra Cagliari e Lazio nel Monday Night: la Roma di Paulo Fonseca, dopo aver centrato il passaggio ai sedicesimi di Europa League nel match contro il Wofsberger, affronta alle 18 presso lo Stadio Olimpico la Spal di Leonardo Semplici, nel primo posticipo della 16esima giornata di Serie A. I giallorossi in campionato sono reduci da tre risultati utili di fila e si trovano attualmente al quarto posto, in coabitazione proprio con il Cagliari. Situazione diametralmente opposta per i ferraresi, che quest'anno per ora hanno centrato solamente due vittorie e si trovano all'ultimo posto della classifica, a meno tre dalla zona salvezza: Semplici non vince dal 5 ottobre e la sua panchina è fortemente a rischio.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Cetin, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.



SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Felipe, Vicari; Cionek, Murgia, Missiroli, Valoti, Igor; Paloschi, Petagna.



STATISTICHE E PRECEDENTI - La SPAL è stata l'unica squadra capace di battere la Roma sia all'andata che al ritorno nella Serie A 2018/19. La SPAL ha vinto solo due delle 17 gare esterne di Serie A contro la Roma (6N, 9P), inclusa però quella della scorsa stagione (2-0 a ottobre). Nelle ultime 10 partite di campionato la Roma ha mantenuto una media di 0.6 gol subiti a match (sei in totale), mentre nelle prime cinque la media era di 1.8 (nove reti incassate).Dopo aver ottenuto un successo, due pareggi e una sconfitta nelle prime quattro gare interne di questo campionato, la Roma ha vinto tutte le ultime tre, segnando sempre almeno due reti. Nei maggiori cinque campionati europei nessuna squadra ha segnato meno della SPAL: nove reti, come il Watford. La SPAL ha ottenuto un solo punto nelle prime sette partite esterne di questo campionato (una rete segnata): gli estensi non sono mai partiti peggio fuori casa in Serie A (un punto anche nel 1956/57 e nel 1960/61). La Roma ha segnato 12 gol su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato, più di qualsiasi altra squadra - nella passata Serie A i giallorossi rimasero dietro solo alla Juventus per gol da palla inattiva (22 v 23). La SPAL è l’unica squadra di questo campionato a non aver ancora segnato gol di testa, mentre nella Serie A 2018/19 i ferraresi erano primi in questa graduatoria con 18 reti. Il primo gol di Lorenzo Pellegrini con la maglia della Roma in Serie A è arrivato proprio contro la SPAL, nel 3-1 del dicembre 2017 - solo Luis Alberto (11) ha fornito più assist dell’ex centrocampista del Sassuolo (sei) in questo campionato. Andrea Petagna ha segnato due gol in due sfide di Serie A giocate con la maglia della SPAL contro la Roma, inclusa la sua prima rete in trasferta con i ferraresi nell’ottobre 2018.



