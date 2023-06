Roma-Spezia, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma domenica 4 giugno, alle ore 21:00. La Roma è imbattuta in Serie A contro lo Spezia; i giallorossi hanno vinto quattro dei precedenti cinque match contro i bianconeri nella competizione, compresi i tre più recenti senza subire gol. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.



LE PROBABILI FORMAZIONI:



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ibanez; Celik, Tahirovic, Camara, Zalewski; Wijnaldum, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho



SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Gyasi, Nzola. All. Semplici