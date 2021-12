Lunedì alle 20.45 la Roma torna in campo per la 17esima giornata di Serie A e all'Olimpico ospita lo Spezia. I giallorossi sono in crisi di risultati dopo le due sconfitte consecutive con Bologna e Inter, non va meglio ai liguri che arrivano da tre sconfitte e il pareggio subito in rimonta dal Sassuolo (da 2-0 per gli spezini al 2-2).



LE ULTIME - Per Mourinho continua l'emergenza tra assenze (Spinazzola, Villar, Pellegrini, El Shaarawy, Perez, Afena-Gyan) e squalifiche (Mancini e Zaniolo): coppia Abraham-Shomurodov in attacco, Kumbulla in difesa e Vina a sinistra. Qualche dubbio per Thiago Motta: Reca in vantaggio su Bastoni in difesa, Sala su Bourabia a centrocampo mentre è testa testa in attacco tra Verde e Manaj.



DOVE VEDERLA - Roma-Spezia avrà fischio d'inizio lunedì 13 dicembre alle ore 20.45 e sarà trasmessa sia da Sky Sport in tv che da Dazn in streaming su Smart Tv, pc, smartphone e tablet.



PROBABILI FORMAZIONI



Roma (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Shomurodov, Abraham.



Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Hristov, Reca; Maggiore, Sala, Kovalenko; Verde, Nzola, Gyasi.