La Roma in questa stagione di Serie A si sta rivelando una vera e propria ‘ammazza’ allenatori. Sono già 3 le panchine che la squadra giallorossa ha fatto saltare dopo averle battute nel turno precedente. Come ricorda Romanews.eu la prima vittima della Roma è stata Igor Tudor, allenatore esonerato dalla panchina dell’Udinese dopo un pesante 4-0 subito alla Dacia Arena. La seconda vittima sulla lista è un ex, ovvero Vincenzo Montella. Anche in questo caso la Roma rifila 4 gol alla sua avversaria. Stessi gol rifilati al Cagliari di Maran domenica scorsa.