L'esterno sinistro della Roma, Leonardo Spinazzola ha dichiarato dopo la vittoria per 2-0 contro il Salisburgo che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale in Europa League: "Sono tornato quello dell'Europeo? Sempre a parlare di questo Europeo del passato... Io mi alleno al massimo tutti i giorni per essere sempre al meglio, ogni tanto ci riesco... Mi ci voleva questa scossa mentale. Sono felice per questa vittoria e per la qualificazione, come sempre abbiamo giocato di squadra".