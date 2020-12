Il terzino della Roma Leonardo Spinazzola è intervenuto a Sky Sport per commentare il largo successo in casa del Bologna: "Primo tempo perfetto, nella ripresa abbiamo abbassato i giri, il Bologna ha cambiato modulo con il 3-4-3, ci veniva a prendere uomo su uomo e abbiamo avuto qualche difficoltà in più. Il risultato era già buono, abbiamo mollato un pochino mentalmente anche se non volevamo".



MIGLIOR INIZIO PERSONALE - "Penso di sì, con l'Atalanta avevo ingranato verso metà novembre. Spero di continuare così ancora 7 mesi, considerato l'Europeo".



DAL MERCATO AL RENDIMENTO TOP - "Da gennaio in alcune interviste avevo ringraziato il mancato acquisto, perché mi ha dato una carica ulteriore sia a livello psicologico che fisico. Ho cambiato molte cose, ho lavorato con il dentista, più esercizi nei giorni dopo la partita, ho cambiato tre o quattro elementi importanti per me che mi consentono di andare forte fino al 90'".



BIG - "Siamo consapevoli di essere una grande squadra, ci conosciamo meglio dell'anno scorso, abbiamo un modulo che permette a chiunque entra di essere al pari dei titolari. Abbiamo più consapevolezza, ma è lunga e dobbiamo lottare con altre squadre di grande valore. Sarà una sfida molto lunga, ma noi non molliamo e cercheremo innanzitutto di prendere più punti possibili da qui a Natale e arrivare alla sosta nel gruppo di testa".