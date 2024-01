Roma, Spinazzola: 'De Rossi grande uomo, ti trasmette tanto. Esonero Mourinho? Contano i risultati'

All'Olimpico si prepara ad andare in scena Roma-Hellas Verona, la prima di De Rossi sulla panchina giallorossa. Prima del calcio d'inizio Leonardo Spinazzola ha commentato così a DAZN:



Che persona è De Rossi, che rapporto hai e che allenatore può essere?

"Con Daniele ho avuto la fortuna di giocarci, in nazionale, e di averlo nello staff all'Europeo. Già era un allenatore in campo, grande persona e uomo che ti trasmette tanto. Ha già trasmesso tanto".



Il cambio tecnico era inevitabile?

"Sono scelte societarie, noi abbiamo messo sempre il massimo, anche con Mourinho, nel calcio i risultati contano. Ripartiamo da oggi".