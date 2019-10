Dopo il pareggio in Europa League contro il Wolfsberger, Leonardo Spinazzola ha così parlato a Sky Sport della prova della Roma: "Primo gol? Uno schema provato e riprovato (ride, n.d.r.). Dispiaciuto per il mio secondo tempo, ho sbagliato molti appoggi semplici. Mi è mancata lucidità mentale, ho sbagliato tante palle. Potevamo giocare molto meglio tecnicamente, loro hanno pressato molto e bene ma potevamo giocare molto meglio la palla. I problemi contro le squadre che pressano? Un’altra partita rispetto all’Atalanta, qui c’era lo spazio per attaccare e fare molto meglio".