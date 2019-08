Non inizia nel migliore dei modi la stagione di Leonardo Spinazzola. L’esterno della Roma, arrivato poche settimane fa dalla Juve nello scambio con Pellegrini, sarà costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare accusato quest'oggi in allenamento.



IL PROBLEMA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com l’esterno è stato sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato un evento distrattivo a carico del bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente per stabilire i tempi di recupero ma, oltre al Genoa, Spinazzola rischia seriamente di saltare il derby con la Lazio del primo settembre. Probabile recupero dopo la sosta di settembre per le nazionali.