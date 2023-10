Mentre la Roma è avanti 2-0 a fine primo tempo a Cagliari, Leonardo Spinazzola, autore dell'assist per il vantaggio di Aouar, si è espresso a Dazn, allontanando le voci sulla posizione in bilico di José Mourinho: "Le voci degli ultimi giorni? Noi pensiamo sempre e solo al campo e dovremo farlo anche nel secondo tempo. Sarà una battaglia fino all'ultimo secondo, non dobbiamo mollare".