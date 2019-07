Dopo le conferenze di Petrachi e Fonseca, ora è il turno dei calciatori: oggi pomeriggio Leonardo Spinazzola, terzino sinistro ex Juventus, si è presentato alla stampa e ai tifosi della Roma dalla sala Champions di Trigoria. Al suo fianco il ds Petrachi. Ecco le sue dichiarazioni.





Petrachi: “Siamo qui per presentare il nostro primo acquisto. Spinazzola rappresenta l’aria di cambiamento, è il prototipo del giocatore su cui tutta la Roma si dovrà basare. È arrivato con entusiasmo contagioso e valori tecnici di rispetto. Lo seguo da diversi anni, devo fare i complimenti a Paratici. Il ragazzo ha fatto la giusta gavetta che oggi gli permette di arrivare qui da protagonista. Ho grandi aspettative in lui, ci potrà dare una grande mano”.





Oggi comincia la seconda settimana di ritiro. Com’è andata la prima settimana? Fonseca vi ha dato indicazioni?

Buongiorno a tutti. È stata una bella settimana, una buona settimana di lavoro. Il mister ci ha detto cosa vuole, ci ha dato tutte le indicazioni per tutti i ruoli. Mi piace tantissimo, è un gioco bello da vedere, è bello partecipare in tutti i ruoli. Adesso testiamo quello che abbiamo provato.



Come hai visto la Roma da fuori in questi anni?

Per me è sempre stata una grande piazza dove sono passati grandissimi giocatori. Ci sono sempre state squadre allestite per fare qualcosa di importante. Giocare all’Olimpico è sempre stupendo per lo stadio, i tifosi, il calore della gente. È sempre stato bello giocarci.



Sei molto versatile nel poter ricoprire tutte e due le fasce. Hai parlato con Fonseca dell’ipotesi di giocare a destra?

Ho sempre detto che a sinistra mi trovo meglio. Ancora non ne ho parlato col mister, che questa settimana mi ha fatto giocare a sinistra. Ma se serve, gioco anche a destra.



A fine maggio voleva restare alla Juve per 10 anni. Cerca rivalsa contro di loro?

No, sinceramente per noi questo è un lavoro, società e giocatori fanno delle scelte. La Roma mi cercava da tempo, mi è stato detto di scegliere tra fare il protagonista qui o un altro anno da riserva, ho scelto questa piazza che credo possa migliorarmi molto.



Tre differenze tra la Roma e la Juve?

E' presto per tirare le somme, sono qui da una settimana. Per ora non ci sono differenze, le trovo allo stesso livello

Interviene Petrachi: "L'unica cosa negativa è che gli hanno rotto il finestrino dell'auto per rubargli lo zaino" (ride, ndr)



Se dovesse convincere Higuain, cosa gli direbbe?

Non posso parlarne, c'è il direttore apposta. Posso dire che si sta bene



Le tue ambizioni e il percorso che ti sei prefissato? Consideri la Roma un punto d’arrivo o no? Sei in grado di dire che resterai a lungo?

Le vie del signore sono infinite, ma la Roma è una grande società che ho sempre ammirato. È un lavoro, ci sono bilanci. Ogni anno non si sa mai, però ho un sogno già quest’anno, e spero che si avveri: con questa squadra andremo molto in alto. Poi ci sono anche gli Europei, per noi italiani è un anno molto importante.



Il sogno è provare a vincere? Il progetto giovani italiani può essere la chiave giusta per il rilancio della Roma?

Il direttore prima della firma mi ha spiegato il suo progetto e quello della società. Mi ha detto che ci sono basi importanti, che ci saranno più ragazzi giovani italiani, una cosa molto importante. Poi c’è anche il mister nuovo. Vincere è difficile ovunque, ci sono squadre attrezzate come la Roma o più, ma partiamo tutti da zero, il campo ci dirà dove finiremo.



Alla Juve è tornato Buffon, dalla Roma sono andate via due icone come Totti e De Rossi. Che idea ti sei fatto? Le differenze tra Fonseca, Allegri e Gasperini?

Conosco bene Daniele dalla Nazionale, mentre non ho avuto la fortuna di conoscere Totti. Sono due grandi persone, prima di essere leggende calcistiche. Da esterno non posso esprimere il mio parere, devi vivere nello spogliatoio per capire le dinamiche. Sono contento che Buffon sia tornato alla Juve, è una persona eccezionale. Le differenze tra i tecnici? Mister Fonseca lavora molto come Gasperini, ho ritrovato molte sue idee di gioco. Sono belle idee di gioco. Mister Allegri è un grande gestore, mi sono trovato molto bene con lui.



Un compagno di squadra che l'ha impressionato di più? Fonseca può diventare un top allenatore?

Uno che ci gioco contro sulla stessa fascia, è Under, mi ha impressionato. Il mister ha delle grandi idee, mi piace l'impronta che dà alla squadra