Leonardo Spinazzola, laterale della Roma, ora in Nazionale, parla da Parma, dove è in ritiro con gli Azzurri: "Sapevamo che l'Irlanda avrebbe messo tante palle alte, che sarebbe state una partita sporca ma siamo stati bravi a giocare il nostro calcio. Una vittoria importante".



ROMA UNICA IN EUROPA - "Quest’anno è un caso, l'anno scorso l'Atalanta per poco non buttava fuori il PSG, la Juve fa sempre una buona Champions, quest'anno è un caso, ma ci sta perché in Europa sono tutti forti".



SUGLI EUROPEI - "Pensiamo partita dopo partita, ora c'è la Bulgaria per le qualificazioni ai Mondiali. Sappiamo che possiamo giocarcela con tutti, anche se sappiamo che ci saranno squadre molto forti".



DIFESA ROMA - "Alla Roma siamo una squadra giovane, con una difesa giovane e ci sta sbagliare. Fa parte del percorso di crescita. Qui in Nazionale ci sono Chiellini, Bonucci e Acerbi. Porterei loro tre".