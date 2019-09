Si avvicina il ritorno in campo della Roma che domenica alle 18, contro il Sassuolo allo Stadio Olimpico cercherà di dimenticare i due pareggi con Genoa e Lazio. La squadra di Fonseca è scesa in campo in mattinata e dopo una fase di riscaldamento, ha lavorato su rapidità, conduzione e trasmissione del pallone prima di dedicarsi ad un lavoro tattico che prevedeva l'attacco contro difesa in superiorità numerica.



Giornata di rientro per i nazionali che oggi faranno lavori specifici impostati a seconda delle condizioni di ognuno al rientro degli impegni internazionali. Parte del lavoro in gruppo per Spinazzola.