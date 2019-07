Secondo Sky Sport, Paulo Fonseca sta pensando ad una nuova disposizione difensiva per valorizzare Aleksandar Kolarov. Il serbo non partirà e il tecnico ha intenzione di spostarlo al centro della difesa, mettendolo al fianco di Gianluca Mancini, in arrivo dall'Atalanta. La fascia sinistra verrà occupata dunque da Leonardo Spinazzola, esterno prelevato dalla Juventus qualche giorno fa.