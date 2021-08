Lille e Marsiglia hanno preso contatti con il papà di Steven Nzonzi trovando un’apertura. Se il centrocampista si decidesse a partire entro il pomeriggio la Roma darebbe l'assalto al centrocampista che manca con Zakaria, Loftus-Cheek e Tolisso tra i papabili. L’offerta dell’Al-Rayyan, più bassa dell’attuale stipendio del giocatore, invece verrà valutata solo se cambieranno alcune condizioni. La sensazione è che i tempi stretti potrebbe rinviare entrambe le operazioni a gennaio. Pinto cercherà in ogni modo a chiudere l'operazione Nzonzi per fare l'ultimo regalo a Mourinho. Resta in attesa pure Olsen che potrebbe accettare un ritorno in Premier.