Il terzino può arrivare direttamente dalla Macedonia. Si tratta di Ezgjan 'Gjanni' Alioski, esterno sinistro che agli Europei è finito sotto i riflettori dopo il gol segnato all'Ucraina e per la frase ingiuriosa rivoltagli da Arnautovic, come riporta Il Tempo. Il classe '92 piace a Mourinho e può arrivare a zero dopo essersi svincolato dal Leeds: Alioski - in Inghilterra dal 2017- non ha raggiunto un accordo per il rinnovo con gli inglesi ed è alla ricerca di una squadra. La Roma è già in contatto con l'entourage del giocatore, seguito anche dal Napoli. Alioski rappresenterebbe un jolly per la fascia visto che può giocare anche in posizione più avanzata e andrebbe a sostituire lo sfortunato Spinazzola.