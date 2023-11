Rui Patricio ha ritrovato smalto dopo i problemi iniziali. Ma si tratta comunque degli ultimi mesi romani del portiere voluto da Mourinho e col contratto in scadenza a giugno. A quasi 36 anni Rui potrebbe tornare a Lisbona, nel suo Sporting per chiudere la carriera. Il vice Svilar è diventato il portiere di coppa, ma anche a Praga non ha convinto. Così a fine stagione la necessità di trovare un estremo difensore affidabile diventa praticamente fisiologica.



I NOMI - Tra gli italiani restano in pole Di Gregorio del Monza e Falcone del Lecce. Il primo convince di più per continuità e carattere, il secondo si è spesso autopromosso per vestire la maglia della sua squadra del cuore. Entrambi prendibili con meno di 10 milioni di euro. Ma un nome seguito con attenzione negli ultimi mesi è quello del turco Cakir del Trabzonspor, che si è conquistato anche il posto da titolare in nazionale con Montella. Proprio l'ex attaccante giallorosso sponsorizza fortemente il 27enne, che spicca per personalità. Nel frattempo Rui Patricio difenderà i pali di Mourinho, probabilmente anche in Europa a partire dalla fase eliminatoria. Sperando che non siano i playoff.