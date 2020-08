Rivoluzione tra i pali della Roma e dopo Sirigu spunta una nuova candidatura: Alessio Cragno. I giallorossi, scrive l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, hanno messo gli occhi sul portiere, valutato dal Cagliari oltre 20 milioni di euro. Per abbassare questa cifra, la Roma può mettere sul piatto tre nomi come contropartite tecniche: Robin Olsen, Juan Jesus e il giovane Alessio Riccardi. Intanto De Sanctis cerca una soluzione in uscita per Pau Lopez: si ragiona sulla Bundesliga, dove Bayer Leverkusen e Hertha Berlino cercano un nuovo numero uno.