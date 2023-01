Qualche fischio e tanto nervosismo per Nicolò Zaniolo nella vittoria di ieri della Roma contro il Genoa; il classe '99 rischia anche una squalifica per aver bestemmiato davanti all'arbitro, ma lo sguardo è proiettato al futuro e a quel contratto in scadenza a giugno 2024. Al momento non sono previsti incontri, l'ultimo vero contatto è stato ad agosto scorso quando l'agente del giocatore ha fatto capire che per il suo assistito vorrebbe un aumento dell'ingaggio adeguato alle prestazioni in campo. Ma le parti si sono lasciate senza neanche una bozza d'accordo. Al momento una trattativa per il rinnovo non esiste, ed è per questo che una Roma senza Zaniolo non è da escludere.



IN PREMIER - Dall'estero continuano a monitorare la situazione legata al futuro di Nicolò, vecchio pallino di Fabio Paratici dai tempi della Juventus. Ora vorrebbe portarlo al Tottenham, dove anche Antonio Conte ci lavorerebbe volentieri. La Premier League strizza l'occhio a Zaniolo e gli Spurs non sono gli unici interessati al giocatore, sul giocatore c'è anche l'interesse di un Newcastle sempre più ambizioso e alla finestra in attesa di nuovi sviluppi. Nel pre partita col Genoa Zaniolo ha detto di stare bene a Roma, la testa è concentrata al presente in giallorosso. Il futuro? "Il mio procuratore parlerà con la società".