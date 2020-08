La nuova Roma targata Dan Friedkin è alla ricerca di un direttore sportivo. In attesa del no definitivo di Paratici tra i profili sotto la lente c'è quello di Ramon Planes. La dirigenza giallorossa sta valutando seriamente il segretario tecnico del Barcellona, squadra nella quale ha svolto il lavoro di direttore sportivo. Ramon Planes è stato direttore sportivo dell’Espanyol dal 2007 al 2013, anni in cui allenava Mauricio Pochettino, allenatore accostato alla panchina della Roma.