Dal Marocco alla Tunisia il salto è breve. In queste ore la Roma sta provando a chiudere con l'Ajax anche per Ziyech per il quale però il club olandese chiede più di 45 milioni. Così Monchi sta studiando un piano B e potrebbe averlo individuato in Wahbi Khazri, di proprietà del Sunderland ma in forza al Rennes la scorsa stagione. Il trequartista, classe '91, è il punto di forza della nazionale tunisina al mondiale, ha il passaporto francese e nell'ultima stagione ha segnato 11 gol in 34 partite. Il Sunderland lo valuta 20 milioni.