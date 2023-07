Prosegue la ricerca di un centrocampista in casa Roma. Secondo Il Corriere dello Sport, se il Bayern Monaco non dovesse liberare Marcel Sabitzer, appena rientrato dal prestito al Manchester United della passata stagione, ecco che può tornare di moda Renato Sanches. Il Paris Saint-Germain è disposto a lasciarlo andare in prestito, anche se la Roma non è convinta al 100% a causa dei suoi frequenti problemi fisici. Lo scorso anno il portoghese si è fermato infatti ben quattro volte, tre su quattro per ragioni muscolari.