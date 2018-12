Non solo Sousa. Panucci, lasciata la sua villa di Grottaferrata, è volato a Santo Domingo con il figlio diciassettenne Juan. Natale al sole, in un resort caraibico, per il commissario tecnico dell'Albania. Il rapporto con Baldini non si è mai interrotto, come il feeling con capitan De Rossi. Dovrebbe aver ricevuto anche lui una telefonata dal suggeritore di Pallotta come riporta Il Messaggero. Sicuro, comunque, è il suo impegno con la federcalcio albanese: sotto contratto fino al novembre 2019, quando termineranno le gare di qualificazione per Euro 2020. Tornerà qui venerdì, alla vigilia della partita contro il Parma al Tardini. Dai Castelli guarderà i giallorossi. «La Roma è sempre la Roma...». Che vuol dir tutto e niente. Lo sanno pure a Tirana.