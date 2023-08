La Roma ha ottenuto un ulteriore piccolo sconto prima della chiusura dell'operazione Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso pagherà al centravanti belga un ingaggio da 7 milioni di euro e non da 7.5 come precedentemente concordato. Per il club capitolino la spesa al lordo passa così a 9,1 milioni, un ulteriore sconto che permetterà alla società capitolina di rientrare nei paletti del fair play finanziario imposti dall'UEFA.