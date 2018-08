Monchi è sempre alla ricerca di un centrocampista da regalare a Eusebio Di Francesco. Con la pista N’Zonzi sempre più complicata, l’ultimo nome riportato da “La Repubblica”, è quello di Victor Wanyama, centrocampista del Tottenham. Il keniota classe ’91 gioca con la maglia degli Spurs dal 2016, quando è stato acquistato dal Southampton per 14 milioni di sterline. Nella scorsa stagione ha disputato 18 partite in Premier, 5 in FA Cup e una un Champions League