La Roma del 2023/24 avrà una maglia ispirata al passato. La divisa ufficiale dei giallorossi per la prossima stagione sarà fornita da Adidas e, come riporta il sito footyheadlines.com, ricorderà quella utilizzata nel 1993/94.



Occhio strizzato alla tradizione insomma, con i colori sociali ovviamente rispettati e con il ritorno dell’iconico lupetto sul petto. Queste le indiscrezioni principali anche se l’accordo con il marchio tedesco non è stato ancora ufficializzato.