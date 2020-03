E' stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo Nuno Campos, vice dell'allenatore giallorosso Paulo Fonseca, per le proteste dopo Cagliari-Roma, match della 26a giornata disputato domenica scorsa («Ha urlato ripetutamente al Quarto Ufficiale in maniera irriguardosa epiteti nella sua lingua madre»). Gli è stata anche inflitta un'ammenda di 5mila euro.