Roma non è stata costruita in un giorno. Ma il popolo giallorosso aspetta e spera di festeggiare il centesimo compleanno della squadra nel nuovo stadio. Da circa 60mila posti, l'area individuata è il quartiere di Pietralata. Il sindaco della Capitale si mostra ottimista: "Abbiamo accolto bene la volontà e l'impegno della società per fare lo stadio - ha dichiarato Roberto Gualtieri ieri nella prima seduta del dibattito pubblico - e un pezzo di strada è già stato fatto. Ci sarà una gara e l'apertura del cantiere (tra fine 2024 e inizio 2025, ndr), stiamo rispettando i tempi. L'obiettivo è di realizzarlo per il 2027".



AS ROMA - Presenti anche alcuni rappresentati dello studio londinese di Populous, che sta lavorando al disegno.

La responsabile per le relazioni istituzionali della Roma, Lucia Barnabè ha spiegato: "La consegna del progetto definitivo stimiamo possa avvenire tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo".

I Friedkin, che hanno già fatto incontrare i propri dirigenti con il Ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, sono pronti a investire circa 600 milioni di euro, finanziati da Bank of America e JP Morgan. I ricavi del nuovo stadio vengono stimati in 70 milioni di euro all'anno.