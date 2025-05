Roma, stagione finita per Lorenzo Pellegrini l'esito degli esami e cosa può succedere sul mercato

Getty Images

, capitano della, si è sottoposto a esami strumentali dopo lo stop accusato ieri in allenamento. Il centrocampista, secondo quanto riporta Sky, si è fermato per un serio problema muscolare e le notizie che filtrano non sarebbero buone.Nei prossimi giorni saranno chiariti con maggior precisione i tempi di recupero e l'eventuale disponibilità di Pellegrini alle convocazioni del ct della Nazionale Luciano Spalletti per l'importantissima gara di qualificazioni ai Mondiali il 6 giugno contro la Norvegia.e anche la sfida ad Haaland e compagni sarebbe fuori portata. Quel che sembra certo, invece, è che la stagione 2024/25 a livello di club sia terminata per il capitano giallorosso. Che ora deve gioco-forza pensare anche alle dinamiche di mercato e valutare il proprio futuro.

. Il contratto è in scadenza nel 2026 e le parti non hanno ancora parlato di rinnovo. La storia d’amore con la Roma sta andando verso la fine e. Piace molto ad Inzaghi e potrebbe finire ai nerazzurri che stanno anche pensando al riscatto di Zalewski. Pellegrini, dal canto suo, vorrebbe rimanere in Italia e ha allontanato le sirene arabe.