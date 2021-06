Sul fronte dello svincolato Sergio Ramos si registra uno stallo, sia per i problemi finanziari della Roma, sia per le richieste del difensore spagnolo, che sta sondando più club. I Friedkin, grazie agli sgravi fiscali previsti dal decreto Crescita, all'ex capitano dei Blancos hanno offerto un contratto biennale da 6 milioni netti più due di bonus a stagione. A Madrid ne guadagnava 18.8, ma la prospettiva del ricongiungimento con Mourinho potrebbe essere un incentivo a scegliere Trigoria.



Da Madrid giunge voce di un sodaggio del Real per Ibanez.