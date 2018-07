La stampa spagnola non ha dubbi: Malcom oggi diventerà del Barcellona. Il brasiliano, protagonista ieri di un vero e proprio giallo di mercato, era atteso a Roma alle 23 ma all'ultimo minuto è arrivata l'offerta del Barça che ha fatto saltare l'accordo col Bordeaux. Sia “Sport” che “Mundo Deportivo“, i due quotidiani sportivi vicino al mondo blaugrana, questa mattina hanno aperto con le notizie sulla trattativa per l’attaccante del Bordeaux. “Il Barcellona chiude l’acquisto di Malcom del Bordeaux a causa delle difficoltà avute per arrivare a Willian – si legge su Sport – I blaugrana rubano in extremis una perla a Monchi e mettono fine alla trattativa della Roma“. Dello stesso avviso il Mundo Deportivo: “Il Barcellona blocca il passaggio del brasiliano del Bordeaux alla Roma“. L’arrivo di Malcom in giallorosso è sempre più difficile.