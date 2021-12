Il rinnovo automatico di un anno con l'Atalanta non fa sfumare Remo Freuler, ma vista la richiesta (15 milioni) è probabile che tutto sarà rinviato a giugno. Per gennaio sembra invece molto vicino Florian Grillitsch in scadenza con l'Hoffenheim e prendibile per circa 6 milioni. Così Mourinho avrà un centrocampo rinforzato in attesa di giugno.