José Mourinho vuole un rinforzo a centrocampo per il mercato di gennaio e fra i giocatori che la Roma sta seguendo c'è anche un eurorivale d'Europa League. Guido Rodriguez del Betis Siviglia ha lasciato il segno non soltanto con il gol dell'andata, ma anche in chiave mercato dato un contratto con scadenza 30 giugno 2024 che può portare a sconti.