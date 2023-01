Eldor Shomorudov è sempre più vicino al Torino. L'uzbeko ha messo in cima alla lista i granata e scartato Spezia e Cremonese. Il pressing di mister Juric ha portato il ds granata Vagnati a fare il passo avanti decisivo per accontentare la Roma. Il Torino ha pronta un'offerta congrua rispetto alle richieste dei giallorossi: prestito oneroso di 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a circa 7 milioni e una percentuale di futura rivendita come riporta Repubblica. Con un piccolo sforzo in più l'affare potrebbe chiudersi entro la fine della settimana e permettere a Pinto di avere una prima liquidità per il mercato in entrata. Shomurodov, scelto proprio dal dirigente portoghese un anno e mezzo fa, non trova spazio con Mourinho e da tempo ha chiesto di essere ceduto.