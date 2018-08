La cessione di Strootman ha scottato non poco la tifoseria. Ieri notte, sul cavalcavia che passa sopra via Anastasio II, è apparso uno striscione di contestazione contro Pallotta e la dirigenza, firmata dal gruppo Roma: “Onore al giocatore che la lupa rispetta…america’ la nostra maglia non è u$a e getta“. Vedere Strootman andare al Marsiglia a mercato in entrata chiuso non è andato giù ai tifosi.