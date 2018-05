Mario Ballotelli alla Roma? Per il tifo organizzato la risposta è no. Come riporta ForzaRoma.info nella notte alcuni tifosi giallorossi hanno appeso, al campo del Testaccio, uno striscione per prendere una posizione contro il possibile sbarco nella Capitale dell'ex attaccante di Inter e Milan, che ritroverà la Nazionale con Mancini ct. "Mezzo giocatore, uomo senza valore che si fa scudo con il suo colore… Balotelli, Roma non ti vuole" è una frase molto dura, che ribadisce il difficile rapporto tra l'attaccante che a giugno lascerà il Nizza e la Curva Sud romanista, anni fa squalificata per i ‘buu’ e i cori discriminatori nei confronti dello stesso Balotelli.