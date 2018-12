#PlzenRoma, sugli spalti prosegue la contestazione dei tifosi giallorossi nei confronti del presidente #Pallotta. Ecco lo striscione esposto nel settore ospiti, seguito da numerosi cori contro il numero uno americano: "Pallotta go home!"#ASRoma #UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/2lug0mmHvk — Retesport (@ReteSport) 12 dicembre 2018

Nel corso dell'ultima gara di Champions League che vede laimpegnata in trasferta in Repubblica Ceca contro ilall'interno del settore ospite dei tifosi giallorossi è arrivatonei confronti del presidentesemplice e chiaro è stato infatti esibilito dai tifosi della Roma presenti in trasferta. Uno striscione in inglese che recita, che tradotto vuol dire semplicamentea cui ha fatto seguito un altro e più classico striscione che allontana i tifosi dai protagonisti in campo e fuori: "Tifiamo solo la maglia"