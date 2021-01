Due striscioni sono apparsi stasera davanti al Fulvio Bernardini, il centro sportivo della Roma: “Mai come ora ripartiamo dalla storia. Vogliamo Giannini, Rizzitelli e Cervone a Trigoria“. Un messaggio che arriva in un momento in cui la fascia di capitano è passata dal braccio di Dzeko a quella di un romano come Pellegrini. Nessun riferimento a Totti e De Rossi.