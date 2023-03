I tifosi si schierano al fianco di Mourinho. Poco prima del calcio d'inizio sono stati esposti tantissimi striscioni a favore del tecnico portoghese. In Curva Sud il Gruppo Roma ha scritto: "Chiunque difende i colori di Roma è nostro alleato Daje Mourinho". Gli altri sono apparsi in Tribuna Tevere: "Con Mourinho a difesa della Roma" e "Più colpite più combatteremo, in campo 11 Mourinho". Inoltre in quasi tutti i settori dell'Olimpico sono stati sventolati dei fazzoletti bianchi. La 'Panolada' era stata annunciata ieri dall'AIRC e dell'UTR.