Non si placa la protesta dei tifosi della Roma contro i vertici della società giallorossa. Stavolta è il turno del futuro ds Morgan De Sanctis. Nella notte, nella Capitale, precisamente nella zona di Roma Est, sono stati esposti due striscioni da parte delche attaccano la scelta di licenziareche, con molta probabilità, verrà sostituito dall'ex portiere, nome che non piace ad alcuni tifosi per alcune vicende del passato.e "Un vero ds va in cerca del miglior giocatore... Non va contro il tifoso e a favore del questore" sono le frasi che recitano gli striscioni esposti.